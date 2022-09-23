«Прямо к машине вышел, рычал»: агрессивный волк напугал грибников в лесу Нижегородской области

Волк едва не напал на грибников в лесу Нижегородской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области на смену первым холодам пришла теплая и сырая погода. Соскучившиеся по тихой охоте грибники потянулись в леса в надежде хотя бы под конец сезона урвать корзину-другую ароматных боровиков и стройных подберезовиков. Однако не всегда вылазки на природу проходят безопасно. Так, в местных группах грибников стали появляться тревожные сообщения о том, что участились случаи выхода волков к людям. Как минимум о двух подобных случаях рассказала заядлая грибница Олеся Ш. в группе «Грибные и ягодные места Нижегородской области» - оба они произошли в Воскресенском районе.

- Вчера знакомая рассказала, а сегодня мне позвонили, предупредили. Говорят, что прямо к машине вышел крупный волк. Вел себя агрессивно, рычал. Осторожнее! – предупреждает девушка.

По словам Олеси, обе встречи произошли на участке леса, расположенном между рабочим поселком Воскресенское и деревней Орехи. Кстати, грибов там, как уточняет любительница тихой охоты, мало, так что лучше выбрать для прогулки другой лес.

Стоит отметить, что именно из северных районов Нижегородской области чаще всего приходят сообщения о появлении волков. Местность там очень лесистая, и серые хищники чувствуют себя полноправными хозяевами. Так, прошлой зимой стая волков держала в страхе целые деревни в Уренском районе. Зубастые звери приходили ночами и срывали с цепей хозяйских собак – тогда было зафиксировано более 20 подобных случаев. А жители соседнего Шахунского района рассказывали, что волки выходят к людям не только ночью, но и среди бела дня, поэтому люди на случай встречи носят с собой петарды.

В регионе постоянно проводятся мероприятия по регулированию численности волка в лесах. Говоря более простым языком, лимит на добычу этого хищника для охотников, в отличие от ряда других зверей, отсутствует. Охота на волка в Нижегородской области разрешена с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года: она приостанавливалась на непродолжительное время из-за запрета посещения лесов в августе месяце, но в начале сентября была вновь возобновлена.

Региональным минлесхозом на каждый сезон разрабатывается план, согласно которому в каждом районе нужно отстрелить определенное количество волков. Так, больше всего необходимо добыть волков в Шахунье и Ветлужском районе – по 4 штуки, по 2 волка – в Тоншаевском, Воротынском и Володарском районах.

Сейчас премия за добычу волка в Нижегородской области составляет 5 тысяч рублей, однако в этом году ее было предложено увеличить до 35 тысяч рублей. Принятие решения по данному вопросу было отложено на осень.

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- На нашей улице недавно загрызли собаку – это произошло в два часа дня. Она была не на привязи, просто бегала по улице. Потом еще был случай – я видела кровь на снегу, когда шла по делам в центр», - рассказала «КП – Нижний Новгород» жительница поселка Сява Дарья Волкова (подробности).

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