В Нижегородской области у туристического автобуса на ходу взорвалось колесо: пострадала 19-летняя девушка

Автобус с туристами не доехал до Нижнего Новгорода из-за взрыва колеса Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Во время движения туристического автобуса, следующего из Городца в Нижний Новгород, взорвалось колесо. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Взрыв заднего левого внутреннего колеса автобуса произошел сегодня, 21 сентября 2022 года, около 17.00.

Туристы двигались по автодороге Городецкий район – Зиняки – Кантаурово.

На кадрах видео, которое предоставили в ведомстве, видно внешне исправный туристический автобус. Но в его салоне, в районе заднего колеса и прямо под местами для пассажиров наблюдаются явные последствия разрыва. Напольное покрытие транспортного средства значительно повреждено. В огромной дыре можно увидеть не только левое колесо, но и саму автодорогу.

Большая часть туристов, которые следовали в Нижний Новгород, стоят на обочине в ожидании развития событий. Они отошли подальше от автобуса, напугавшего взрывом колеса.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. По их данным, в происшествии есть один пострадавший. Это 19-летняя девушка. Она получила телесные повреждения и была доставлена в Городецкую Районную Больницу.

Происшествия, связанные со взрывом колеса, происходят достаточно часто в Нижнем Новгороде и области.

Напомним, колесо троллейбуса №31 взорвалось на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. В результате хлопка пострадали женщина и пассажир-ребенок, находившиеся рядом с колесом.

Также, ранее мы сообщали, что 51-летний рабочий получил тяжелые травмы из-за взорвавшегося колеса в автосервисе в Арзамасе.