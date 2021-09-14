Рабочий получил серьезные травмы из-за взрыва колеса в Арзамасе

Несчастный случай произошел 1 сентября. Фото: скриншот из видео. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Пугающие кадры из автосервиса в Арзамасе, где 51-летний рабочий получил тяжелые травмы из-за взорвавшегося колеса, оказались в социальных сетях. Смотря на это несколько секундное видео, едва ли верится, что происходящее может быть реальным: мужчина сидит на колесе, находящемся под давлением из-за накачки, а секундой позже взмывает, словно тряпичная кукла вверх, и падает на холодный бетон.

Травмированием рабочего на производстве сразу же заинтересовались следователи и возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Рабочий производил накачку колеса грузового автомобиля в необорудованном для этого месте. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- По версии следствия, 1 сентября 2021 года 51-летний рабочий производил накачку колеса грузового автомобиля в необорудованном для этого месте, а также без использования предохранительных устройств, препятствующих вылету колец, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области.

В результате баллон колеса взорвался, а из него вылетели бортовые и замочные металлические кольца. От ударной волны пострадал мужчина, он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

В ходе расследования действиям ответственных лиц за соблюдение требований безопасности на производстве дадут юридическую оценку.

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