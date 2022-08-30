Женщина и ребенок пострадали при взрыве колеса у троллейбуса в Нижнем Новгороде ФОТО: ГП НО «Нижегородэлектротранс»

Колесо троллейбуса №31 взорвалось на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. В результате хлопка пострадали женщина и пассажир-ребенок, находившиеся рядом с колесом. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

По данным ГП «Нижегородэлектротранс», при движении троллейбуса по маршруту Тр-31 произошел разрыв левого внутреннего колеса. Его износ, на момент происшествия, составлял около 60%.

– В связи с этим в качестве версий причины произошедшего рассматриваются заводской брак и попадание между колес постороннего предмета, который вызвал трение и разрыв колеса, – отметили в ГП «Нижегородэлектротранс».

Предприятие начало расследование по этому происшествию.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, пострадавшие женщина и ее дочь получили травмы средней степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

По факту инцидента прокуратурой организована проверка.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус едва не загорелся в центре Нижнего Новгорода. К счастью, тогда все закончилось благополучно: никакой угрозы для пассажиров не возникло, и водитель смог завершить свой рейс.