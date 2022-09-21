Океанариум начали строить на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Океанариум начали строить на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава Минимущества Нижегородской области Сергей Баринов в ходе прямого эфира ВКонтакте.

- Океанариум появится между парком Победы и автозаправкой: его строительство уже началось, участок огородили забором, ведутся работы. Это будет современный красивейший комплекс с изящными решениями. Проект реализуют иностранные инвесторы, - подчеркнул Сергей Баринов.

Как сообщалось ранее, трёхэтажный развлекательный комплекс будет занимать территорию площадью в 13 гектар. Объем инвестиций в этот проект составит около 1,2 миллиардов рублей. Построить океанариум планируется в течение двух лет.

Это будет современный трехэтажный комплекс. Фото: Архсовет Нижегородской области

Что касается остальной территории Гребного канала, то на нее у нижегородских властей также большие планы. На участке от монастыря до трамплина появится оздоровительный комплекс: бани с двумя открытыми бассейнами и гостиница. Верхнюю часть до трамплина планируют благоустроить и разбить там парк с освещением, пешеходными дорожками и лыжными трассами.

- Около трамплинного комплекса уже работает скейт-парк «Горадром», над парком Победы будет реализован проект «Россия – моя история». Дальше, к Красной Слободе, будет автокемпинг. Территория Красной Слободы превратится в фудкорт или креативное пространство. Также на Гребном канале планируется организовать зону фристайла с подсветкой и благоустройством, - заключил Сергей Баринов.