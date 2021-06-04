Проект будущего океанариума на Гребном канале был представлен в Нижнем Новгороде

Океанариум построят на набережной Гребного канала. Фото: ООО «Аззириум»
Океанариум построят на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Проект будущего объекта ранее был представлен экспертам Архитектурного совета. Об этом сообщается на сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
В ходе заседания обсуждались вопросы планировки и межевания территории, размещение входных групп. Тогда было отмечена необходимость дополнительной проработки пятого фасада и цветового решения, а также проектирования уникального вида объекта.
Разработчику проекта — ООО «Аззириум» — рекомендовали принять во внимание объемно-планировочное решение здания и доработать все существующие замечания. После этого проект заново был представлен членам Архсовета и утверждён.
Трёхэтажный развлекательный комплект будет занимать территорию площадью в 13 гектар. Известно, что объем инвестиций в этот проект составит около 1,2 миллиардов рублей.
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