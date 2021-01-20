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На Гребном канале построят океанариум за 1,2 миллиарда рублей

Его строительство займет около двух лет
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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На Гребном канале построят океанариум за 1,2 миллиарда рублей.

На Гребном канале построят океанариум за 1,2 миллиарда рублей.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Нижнем Новгороде совсем скоро начнется еще одна масштабная стройка – на набережной Гребного канала планируется построить океанариум. Земельный участок под это строительство был выделен на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области еще в июле 2020 года.

- Общий объем инвестиций в этот проект составит около 1,2 миллиардов рублей, - пояснили «Комсомолке» в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области. – Построить океанариум планируется в течение двух лет. Общая площадь выделенного участка составляет 13 тысяч квадратных метров. Также рядом с комплексом океанариума планируется благоустроить прилегающую территорию и организовать парковку.

В настоящее время ведется разработка проектной документации. Одним из главных достоинств этого проекта является выгодное расположение.

- Планируемый комплекс просматривается с фарватера реки Волги, - рассказали в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. – Данный земельный участок расположен в границах набережной Гребного канала и Красной Слободы. В отношении этой территории Фондом «Патриотический центр «Русская Победа» разработана документация по планировке территории.

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