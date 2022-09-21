74-летнего преподавателя информатики насмерть закусали осы в лесу под Нижним Новгородом

Мужчина наступил на улей и на него напали сотни насекомых. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны обстоятельства гибели 74-летнего грибника, пропавшего в лесу под Нижним Новгородом. Как рассказали волонтеры, 12 сентября преподаватель информатики Юрий Селетников доехал на электричке до станции «Осинки» в Семеновском районе и пошел за грибами, но так и не вернулся. Родственники объявили о пропаже. Пенсионера искали десятки волонтеров и неравнодушных людей. Спустя несколько дней его нашли погибшим. Причина смерти — анафилактический шок.

- На четвертые сутки только нашли его вещи, - рассказывает «Кстати» руководитель ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин, - причем в том месте где большое количество ос. Они нападали и на родственников и на волонтеров. Одной девушке даже потребовалась медицинская помощь. Нашли куртку, а на следующий день с утра полиция нашла его в нескольких десятках метров от этого места. Он случайно наступил на это гнездо и осы вылетели.

Волонтеры описывают это так: вероятно, несколько сотен насекомых размером от 1,5 до 5,5 сантиметров вылетели из гнезда и атаковали мужчину. Он попытался смахнуть их с себя и убежать, но пробежал не более 100 метров и упал. В организм попал яд насекомых, началась аллергическая реакция, последовал анафилактический шок и мужчина скончался.

- Представьте, несколько сотен вам начинают кусать, жалить, забираться под майку, рубашку, в рукава. Первое желание - сбросить все с себя и убежать, но это не помогает, потому что они все равно залезают под одежду, - описал происходившее руководитель поисково-спасательного отряда.

К слову, подобные случаи в практике волонтеров уже были. В 2018 году один из них точно так же наступил на осиное гнездо в лесу Семеновского района. Тогда все остались живы, но одному участнику группы потребовалась медицинская помощь. По словам волонтеров, это хищные осы-убийцы, которые питаются не нектаром, а другими насекомыми. Встреча с ними опасна даже крепкому здоровому мужчине, что уж говорить про пенсионера. Пожилые люди, аллергики, женщины и дети, люди со слабым здоровьем — все они находятся в группе риска, поэтому места сбора грибов и ягод нужно выбирать внимательно.

- Осы могут выбрать любое место. Это может быть подземное мышиная нора. Ее совершенно не видно и не слышно и наступить легко, опасно, - предостерег Шухрин.

К слову, коллеги Юрия Селетникова из Нижегородского политехнического колледжа имени Руднева убеждены — мужчина хорошо знал те места. Куда отправился на тихую охоту. До последнего они надеялись, что Юрия Селетникова найдут живым. Ведь находят же и спустя две недели. Случившееся повергло в шок всех, кто его знал.

- С одной стороны как-то даже нелепо, а с другой стороны с судьбой не поспоришь. Он был моложе меня. Ему еще бы жить да жить! - подытожил коллега погибшего Владимир Рябинин.

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