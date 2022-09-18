74-летний нижегородец, ушедший за ягодами, найден погибшим. ФОТО: поисково-спасательный центр "Рысь"

74-летний Юрий Селетников, ушедший за ягодами 12 сентября, найден погибшим. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного центра «Рысь».

Напомним, Юрий Селетников в понедельник в 6 утра отправился из Нижнего Новгорода в лес рядом с поселком Осинки Семеновского района и должен был вернуться к вечеру, однако близкие его так и не дождались. При себе мужчина имел корзину, рюкзак и компас, но он не помог дедушке найти дорогу домой.

К вечеру волонтеры объявили срочный сбор на поиск. Искали мужчину все эти дни. Однако, к сожалению, результаты поисков оказались неутешительными – мужчина был найден погибшим.