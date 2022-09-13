«Уехал за ягодами, взял с собой компас»: 74-летний пенсионер пропал в лесу под Нижним Новгородом

74-летнего Юрия Селетникова разыскивают в Нижегородской области. Фото: поисковый центр "Рысь"

В Нижегородской области разыскивают 74-летнего пенсионера, который ранним утром 12 сентября уехал в лес за ягодами и пропал. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

Юрий Селетников в понедельник в 6 утра отправился из Нижнего Новгорода в лес рядом с поселком Осинки Семеновского района и должен был вернуться к вечеру, однако близкие его так и не дождались. При себе мужчина имел корзину, рюкзак и компас, но он не помог дедушке найти дорогу домой.

К вечеру волонтеры объявили срочный сбор на поиск: нельзя оставлять в лесу на ночь человека в осенний холод. Сейчас ночами температура воздуха опускается до +6 градусов, и это может быть небезопасно для человека, особенно пожилого. К сожалению, пока Юрия Селетникова найти не удалось.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост 165 см, волосы седые. Был одет в темно-зеленую куртку, темные штаны, черную шапку и черные сапоги. Мужчина носит очки и, как говорится в ориентировки волонтеров, нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Юрия Селетникова, просят позвонить поисковикам по телефону 8 (831)28-38-200 или в полицию 102.

Как сообщалось ранее, в 2022 году в Нижегородской области пропали более трех тысяч человек. Из них 151 человека до сих пор не нашли.