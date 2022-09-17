Прокуратура выяснит обстоятельства обрушения автомобильного моста в Воротынском районе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Надзорным органом будет проведена проверка по факту обрушения моста в Воротынском районе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, днем 17 сентября 2022 года в региональный ЦУКС ГУ МЧС России поступило сообщение о разрушении моста на автодороге «Воротынец – Спасское – Сергач».

По данным ведомства, в результате происшествия пострадавших нет. Движение по автомобильному мосту на данный момент перекрыто.

Прокуратурой будут проверены все обстоятельства обрушения.

– По итогам проверки надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, при наличии оснований - рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – отметили в ведомстве.