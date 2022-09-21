Теплоход «Илья Муромец» врезался в шлюз на Горьковском водохранилище

Инцидент произошёл утром 21 сентября. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Речная навигация в 2022 году близится к своему логическому завершению, однако без малоприятных неожиданностей и происшествий на воде пока не обходится. Например, утром 21 сентября трёхпалубный теплоход «Илья Муромец» с первого раза не вписался в камеру шлюза на Горьковском водохранилище. К счастью, обошлось без перепуганных пассажиров, так как теплоход шёл пустой, а на борту был только экипаж.

Белоснежное судно, следовавшее по маршруту «Москва - Кирельское», около 10:15 приблизилось к шлюзу №15 вблизи Городца. Шло всё вполне привычно, но вдруг раздался скрип металла. Как оказалось, при заходе нос теплохода шкрябнул по пешеходному мостику верхних ремонтных ворот. Никаких серьёзных последствий это за собой не повлекло. Правда, мостик слегка изогнулся, а вот в носовой части теплохода облупилась краска, появилась вмятина и даже отлетели несколько букв из названия, получилось забавно: «Илья Мур».

Мостик. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

– В результате происшествия пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено, – сообщили в Нижегородской транспортной прокуратуре. – Камера шлюза работает. Судоходство не нарушено.

В связи со случившимся проводится проверка. На место выехали старший помощник Нижегородского транспортного прокурора и следователи Линейного отдела полиции в речном порту Нижний Новгород. Они выяснят все причины и обстоятельства этого инцидента. Если будут основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, летом 2021 года неизвестные выставили на продажу известный теплоход «Мустай Карим», построенный на нижегородском заводе «Красное Сормово». Главную жемчужину российского речного флота они оценили в 800 миллионов рублей.

– Это фейковое объявление, – рассказали тогда «Комсомолке» в пресс-службе компании «Водоход».

Также в ноябре 2020 года на реке Волга возле Нижнего Новгорода на мель сел теплоход "Евростар-1", в составе которого была наливная баржа с мазутом.

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