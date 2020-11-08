Теплоход с баржей мазута сели на мель на Волге у Нижнего Новгорода. ФОТО: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

6 ноября, в пятницу, на реке Волга возле Нижнего Новгорода на мель сел теплоход "Евростар-1", в составе которого была наливная баржа с мазутом. Оба этих судна принадлежат ООО "Контур СПб", то есть следовали из Северной столицы. О происшествии сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Теплоход сел на мель в районе десяти вечера, а именно в 21:40. Он вышел за пределы судового хода. Конкретный участок, где расположились невезучие судна, — это Георгиевский перекат между Сормовом и Балахной. Предположительной причиной инцидента могло стать снижение уровня Волги, что определённо произошло за последние десятилетия. Река серьёзно обмелела, что связано, главным образом, с бесконтрольной добычей стройматериалов в районе русла и берегов.

Но в вопросе экологического состояния реки без везения, можно сказать, не обошлось. Случившееся не повлекло за собой никаких последствий в виде разлива нефтепродуктов или груза. А кроме того, члены экипажа также остались невредимы, как и обшивка корабля.

На настоящий момент в связи с данными инцидента Нижегородской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасном плавании на внутренних водных путях. По её результатам, если обнаружатся какие-либо основания, будут приниматься меры реагирования.

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