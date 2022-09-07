Момент аварии с автобусом, в которой пострадали шесть человек, попал на видео в Нижнем Новгороде. ФОТО: ЦОДД.

В Нижнем Новгороде опубликовано видео аварии с участием автобуса, в которой накануне пострадали шесть человек.

Напомним, серьезная авария с участием автобуса произошла днем 6 сентября на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Там автобус ЛиАЗ столкнулся с легковушкой и врезался в фонарный столб. Инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Большой Печерской. Автобус следовал в сторону «Шоколада» и поворачивал на улицу Горького, однако столкнулся с легковушкой «Шевроле», после чего огромный ЛиАЗ вылетел на тротуар, сметая всё на своем пути.

Сегодня в социальных сетях появилось видео этой аварии. На кадрах видно, как автобус сначала спокойно едет по трассе, а потом врезает в легковушку и начинает сворачивать влево, таща ее впереди себя.

- Вопрос, почему водитель автобуса таранит, а затем тащит машину несколько метров, остается открытым, - задаются вопрос в группе «Нижний Новгород. Без цензуры», публикуя это видео.

Уже известно, что в результате этой аварии на площади Сенной пострадали шесть человек, среди которых нет детей. Трое пострадавших попали в больницу.

- Трое из шести пострадавших направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. А трое других в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение сочетанной травмы НОКБ им.Н.А.Семашко, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - 74-летний мужчина получил закрытый перелом плеча и ранение головы. 56-летний мужчина получил тупую травму грудной клетки и закрытый перелом грудины. А 66-летняя женщина получила закрытый перелом рёбер и закрытую черепно-мозговую травму.

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