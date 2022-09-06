Дочь и гражданская жена судятся за многомиллионное наследство депутата Александра Бочкарева. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нешуточная битва за многомиллионное наследство депутата Александра Бочкарева разгорелась в суде Ленинского района Нижнего Новгорода. В соответствии с завещанием все досталось сестре и племяннику народного избранника. Однако его гражданская жена и дочь считают завещание поддельным и готовы оспаривать его в суде.

Напомним, последние полтора года жизни депутат Законодательного собрания Бочкарев находился под следствием. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в июле-августе 2015 года депутат вместе с политтехнологом Сергеем Вороновым получили от предпринимателя Дмитрия Дзепы 5 миллионов рублей, пообещав ему место в городской думе. За неделю до смерти на очередное заседание суда Бочкарев пришел с целой сумкой денег, чтобы возместить ущерб Дзепе. Он отдал ему 4,6 миллиона рублей наличными. Зимой 2019 года у политика был обнаружен лейкоз. И утром 24 мая 2019 года депутат скончался в больнице имени Семашко. Причина смерти тогда не называлась.

Сразу после смерти политика все судебные тяжбы и политические споры завершились. Однако теперь скандал вспыхнул вокруг наследства Александра Бочкарева. Известно, что до начала своей политической карьеры он был крупным бизнесменом, владел рынками и целой сетью магазинов с дешевыми продуктами. А потому успел накопить солидное состояние. Вот за него-то сейчас и началась битва. Его гражданская жена и дочь пытаются оспорить завещание, называя его подделкой.

- Подпись в реестре не его, - утверждает в интервью журналистам «Кстати» гражданская жена политика Ирина Пономарева. – Там подпись написана просто печатными буквами и с буквой «ё». За всю свою жизнь он ни разу так не расписывался.

По словам гражданской супруги, после совершеннолетия дочери должно было перейти 370 миллионов рублей. Однако она не получила ничего. Вместе с тем, она не верит, что политик не указал в завещании ни ее, ни дочь. По словам Ирины Пономаревой, во время их знакомства в 90-е годы он был мелким предпринимателем из Богородска. А деньги на развитие своего бизнеса – 1 миллион долларов – он получил от своего тестя, отца Ирины. Кто прав в этой истории, а кто виноват теперь будет разбираться суд.