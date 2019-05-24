Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев

Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев. Об этом сообщил источник «Комсомольской правды».

Причины гибели депутата пока неизвестны.Минувшей зимой врачи обнаружили у него лейкоз.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Александра Бочкарева.

Напомним, последние полтора года Бочкарев находился под следствием. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в июле-августе 2015 года депутат вместе с политтехнологом Сергеем Вороновым получили от предпринимателя Дмитрия Дзепы 5 миллионов рублей, пообещав ему место в городской думе.

Неделю назад Бочкарев пришел на очередное заседание суда с целой сумкой денег, чтобы возместить ущерб Дзепе. Он отдал ему 4,6 миллиона рублей наличными.