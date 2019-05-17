«Это задолженность партии»: Депутат Александр Бочкарев пришел на суд с сумкой денег

Сегодняшнее заседание суда по делу депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Бочкарева прошло в лучших голливудских традициях – в зал суда народный избранник пришел с целой сумкой денег. Чтобы возместить ущерб предпринимателю Дмитрию Дзепе, он принес на заседание 4,6 миллиона рублей наличными.

Напомним, депутата обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в июле-августе 2015 года Сергей Бочкарев вместе с политтехнологом Сергеем Вороновым получили от предпринимателя Дмитрия Дзепы 5 миллионов рублей, пообещав ему место в городской Думе. Однако обещанного мандата он не получил, как и своих вложенных миллионов. По словам потерпевшего, после выборов Александр Бочкарев вернул ему только 400 тысяч рублей. И вот, наконец, сегодня депутат принес остальное.

- Я возмещаю ущерб в полном объеме – вот деньги, - заявил Александр Бочкарев, выкладывая на стол большую сумку.

Такой поворот событий оказался неожиданным не только для потерпевшего, но и для всех остальных участников заседания. Судья даже была вынуждена объявить перерыв, чтобы они могли пересчитать деньги. Спустя 20 минут Дмитрий Дзепа забрал деньги, дав расписку об их получении. Она тут же была приобщена к делу. К слову, ранее эту же сумму на счет предпринимателя уже перечислял однопартиец Бочкарева нижегородский отельер Дмитрий Володин. Тогда эти деньги поступили двумя траншами – по 2,3 миллиона каждый. Однако уже на другой день Дмитрий Дзепа их вернул, объяснив, что примет деньги только от Александра Бочкарева.

- Сегодня я принес эти деньги, но вину не признаю, - прокомментировал свое решение Александр Бочкарев. – Это те самые деньги, которые перечислял Дзепе Володин, но он отказался. По сути, это задолженность партии, которую она возместила через меня. Ни судья, ни прокурор не спрашивали меня про признание вины.

Между тем, сам предприниматель Дмитрий Дзепа воспринял эту ситуацию несколько иначе.

- Если честно, я был в шоке, - признался предприниматель. – У меня было два условия: чтобы деньги принес лично Бочкарев и чтобы он признал свою вину. Сегодняшний его поступок я трактовал для себя как признание вины в полном объеме.

Впрочем, окончательную точку в этом деле ставить еще рано. Следующее заседание суда состоится уже 10 июня, где пройдут прения сторон. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.