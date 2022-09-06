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Происшествия6 сентября 2022 7:23

Грузовик врезался в жилой дом в Вадском районе

Данных о пострадавших пока нет
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Грузовик врезался в жилой дом в Вадском районе. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

Грузовик врезался в жилой дом в Вадском районе. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

В Вадском районе Нижегородской области грузовик протаранил жилой дом. Информацией об этом поделились очевидцы происшествия в социальных сетях.

- В Вадском районе грузовик врезался в жилой дом, - сообщает телеграм-канал «Нижний № 1».

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что огромная фура въехала прямо в частный кирпичный дом. Пострадал ли кто-нибудь при аварии пока не сообщается.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в правоохранительные органы.

Напомним, накануне мы писали о серьезном ДТП в Навашине – там после столкновения с «Ладой» в кювет улетела полицейская машина. К счастью, в результате аварии никто не погиб и не пострадал. А вот сами автомобили получили повреждения. Сейчас по данному факту полицией проводится проверка.