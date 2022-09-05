Авария с полицейской машиной произошла в Навашинском районе Нижегородской области 4 сентября. Информацию об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- Вечером 4 сентября на 313-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород в сторону города Навашино произошла авария с участием полицейского автомобиля, - говорится в сообщении. – На трассе 47-летний водитель автомобиля «Лада», выезжая с второстепенной дороги, при повороте налево не убедился в безопасности совершаемого маневра и столкнулся с полицейским автомобилем, который ехал по главной дороге.

В результате аварии патрульный автомобиль улетел в кювет. К счастью, в результате аварии никто не погиб и не пострадал. А вот сами автомобили получили повреждения. Сейчас по данному факту полицией проводится проверка.