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Происшествия6 сентября 2022 9:15

Загрыз шпица и ранил хаски: искусавший женщину алабай несколько лет наводит страх на жителей Нижнего Новгорода

Полицейским за день поступило семь жалоб на алабая, который покусал женщину на Мещерке
Мария СОРОКИНА
Эта собака уже несколько лет убивает питомцев и нападает на людей.

Эта собака уже несколько лет убивает питомцев и нападает на людей.

Фото: Предоставлено героем публикации

Жителям микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде уже несколько лет не дает покоя алабай, который срывается с поводка, гуляет без присмотра, убивает чужих питомцев и нападает на местных жителей. На прошлой неделе эта собака искусала местную жительницу. Женщина чудом спаслась от агрессивного животного. Сама пострадавшая об этом случае рассказала «Комсомолке» следующее:

- 31 августа в 6:40 я вышла из дома, вокруг никого не было, тихое летнее солнечное утро. Шла спокойно молча, неторопливо в сторону сетевого супермаркета. Завернула за угол дома, из-под грузовой машины на меня бросился алабай. Оказалось, что он без хозяина, агрессивный и абсолютно неконтролируемый, - сообщила пострадавшая Галина К.

От собаки ее отбили двое работников домоуправляющей компании, которые в этот момент собирали и вывозили на самосвале крупногабаритный мусор. Женщина получила ранения но, к счастью, осталась жива. Кто знает, как бы все сложилось, если бы абсолютно незнакомые люди вовремя не подоспели на помощь.

Пострадавшая женщина обратилась в больницу.

Пострадавшая женщина обратилась в больницу.

Фото: Предоставлено героем публикации

Нижегородка отметила, что это не первый подобный инцидент. В 2020 году она также обращалась в полицию после нападения этой собаки, но в возбуждении уголовного дела тогда отказали за отсутствием состава преступления (сканы документов есть в распоряжении редакции, прим.). По ее словам, хозяева постоянно допускают подобное, так как банально не могут удержать собаку на поводке. Жертвами овчарки за это время стали не менее семи собак и бесчисленное количество кошек. Нападала она и на собак средних и крупных пород, например, на хаски нашей героини, а также на лабрадора.

- Летом 2021 года во дворе своего дома 32 по улице Карла Маркса, будучи на поводке у хозяина и, как обычно, без намордника, алабай насмерть загрыз маленькую собачку породы шпиц. Также алабай покалечил двух собак у дома 22, - добавила собеседница «Комсомолки».

Хозяевам собаки соседи уже давно подарили намордник для выгула животного, но в день нападения этого намордника вновь не было.

Сейчас пострадавшая женщина очень хочет добиться того, чтобы собаку каким угодно способом убрали с улицы, и местные могли свободно ходить по своим делам, отводить детей в детсады и школы, не опасаясь нападения. По ее словам, в местных чатах давно уже обсуждают, какой электрошокер эффективнее защитит от алабая.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в отдел полиции по Канавинскому району поступило семь обращений от местных жителей по поводу последнего инцидента.

- Также в полицию поступила телефонограмма об обращении за медицинской помощью женщины 1975 г.р., получившей телесные повреждения в результате нападения собаки. Ей выписано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, добавили в пресс-службе.

Стражи порядка прибыли на место происшествия и опросили владелицу собаки. Она рассказала полицейским, что алабай якобы сорвался с поводка во время прогулки, а о том, что собака кого-то покусала ей даже не было известно.

- Решение по факту причинения собакой женщине телесных повреждений будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы (установления степени тяжести причиненного здоровью). Копия материала в установленный законом срок будет направлена по подведомственности в комитет ветеринарии Нижегородской области для принятия решения, - заключили в ведомстве.

Отметим, что алабай или среднеазиатская овчарка не входит в список потенциально опасных пород, выгул которых должен осуществляться с использованием намордника и поводка.

Ветеринары и зооинженеры описывают этих собак как уравновешенных, гордых и независимых.

Ранее сообщалось, что бешеная собака насмерть загрызла свою хозяйку и покусала еще несколько человек в Нижегородской области.

ЧППроисшествия: ЧП