Загрыз шпица и ранил хаски: искусавший женщину алабай несколько лет наводит страх на жителей Нижнего Новгорода

Эта собака уже несколько лет убивает питомцев и нападает на людей. Фото: Предоставлено героем публикации

Жителям микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде уже несколько лет не дает покоя алабай, который срывается с поводка, гуляет без присмотра, убивает чужих питомцев и нападает на местных жителей. На прошлой неделе эта собака искусала местную жительницу. Женщина чудом спаслась от агрессивного животного. Сама пострадавшая об этом случае рассказала «Комсомолке» следующее:

- 31 августа в 6:40 я вышла из дома, вокруг никого не было, тихое летнее солнечное утро. Шла спокойно молча, неторопливо в сторону сетевого супермаркета. Завернула за угол дома, из-под грузовой машины на меня бросился алабай. Оказалось, что он без хозяина, агрессивный и абсолютно неконтролируемый, - сообщила пострадавшая Галина К.

От собаки ее отбили двое работников домоуправляющей компании, которые в этот момент собирали и вывозили на самосвале крупногабаритный мусор. Женщина получила ранения но, к счастью, осталась жива. Кто знает, как бы все сложилось, если бы абсолютно незнакомые люди вовремя не подоспели на помощь.

Пострадавшая женщина обратилась в больницу. Фото: Предоставлено героем публикации

Нижегородка отметила, что это не первый подобный инцидент. В 2020 году она также обращалась в полицию после нападения этой собаки, но в возбуждении уголовного дела тогда отказали за отсутствием состава преступления (сканы документов есть в распоряжении редакции, прим.). По ее словам, хозяева постоянно допускают подобное, так как банально не могут удержать собаку на поводке. Жертвами овчарки за это время стали не менее семи собак и бесчисленное количество кошек. Нападала она и на собак средних и крупных пород, например, на хаски нашей героини, а также на лабрадора.

- Летом 2021 года во дворе своего дома 32 по улице Карла Маркса, будучи на поводке у хозяина и, как обычно, без намордника, алабай насмерть загрыз маленькую собачку породы шпиц. Также алабай покалечил двух собак у дома 22, - добавила собеседница «Комсомолки».

Хозяевам собаки соседи уже давно подарили намордник для выгула животного, но в день нападения этого намордника вновь не было.

Сейчас пострадавшая женщина очень хочет добиться того, чтобы собаку каким угодно способом убрали с улицы, и местные могли свободно ходить по своим делам, отводить детей в детсады и школы, не опасаясь нападения. По ее словам, в местных чатах давно уже обсуждают, какой электрошокер эффективнее защитит от алабая.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в отдел полиции по Канавинскому району поступило семь обращений от местных жителей по поводу последнего инцидента.

- Также в полицию поступила телефонограмма об обращении за медицинской помощью женщины 1975 г.р., получившей телесные повреждения в результате нападения собаки. Ей выписано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, добавили в пресс-службе.

Стражи порядка прибыли на место происшествия и опросили владелицу собаки. Она рассказала полицейским, что алабай якобы сорвался с поводка во время прогулки, а о том, что собака кого-то покусала ей даже не было известно.

- Решение по факту причинения собакой женщине телесных повреждений будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы (установления степени тяжести причиненного здоровью). Копия материала в установленный законом срок будет направлена по подведомственности в комитет ветеринарии Нижегородской области для принятия решения, - заключили в ведомстве.

Отметим, что алабай или среднеазиатская овчарка не входит в список потенциально опасных пород, выгул которых должен осуществляться с использованием намордника и поводка.

Ветеринары и зооинженеры описывают этих собак как уравновешенных, гордых и независимых.

Ранее сообщалось, что бешеная собака насмерть загрызла свою хозяйку и покусала еще несколько человек в Нижегородской области.