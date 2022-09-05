Агрессивная собака покусала женщину в ЖК «Седьмое небо» ФОТО: сообщество ВКонтакте «Нижний Новгород. Без цензуры»

Агрессивный алабай покусал женщину в ЖК «Седьмое небо»31 августа 2022 года. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Нижний Новгород. Без цензуры».

По словам потерпевшей и ее соседей, собака в течении двух лет нападала на домашних собак и дворовых кошек.

Утром 31 августа собаку выгуливала пожилая женщина, жена хозяина, который пьяный спал дома. Животное сорвалось с поводка, намордника на нем не было. Хозяйка оставила собаку на улице, а сама ушла домой. Полтора часа алабай гулял по микрорайону один и кидался на людей и животных.

Пострадавшую от животного спасли два работника ДУКа, которые убирали крупногабаритный мусор.

– Если бы не их помощь, вместо множественных травм рук и ног были бы более серьёзные последствия нападения агрессивной собаки, – отметила женщина.

Женщина рассказала, что по информации службы спасения, утром в тот день поступило несколько звонков от жителей ЖК «Седьмое небо» по поводу агрессивной собаки.