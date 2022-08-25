Стали известны подробности нападения на члена СПЧ Игоря Каляпина в Нижегородской области

Игорь Каляпин занимается правозащитной деятельностью уже много лет. Фото: сайт СПЧ

Нападение на члена СПЧ Игоря Каляпина, произошедшее накануне вечером в Нижегородской области, не связано с его правозащитной деятельностью. Такие предварительные данные озвучили в региональном Управлении МВД.

- Предварительно, конфликт произошёл на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников. При выезде на место происшествия установлено, что заявитель получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в среду вечером на члена Совета по правам человека, создателя «Комитета против пыток»* Игоря Каляпина совершено нападение в его собственном доме в нижегородской деревне, расположенной в Семеновском районе.

- Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия, - рассказали в Совете по правам человека.

Версию правоохранителей о бытовом характере конфликта косвенно подтверждают слова главы СПЧ Валерия Фадеева, который прокомментировал инцидент, как только информация о нем появилась в СМИ.

- Я в курсе произошедшего и на связи с Игорем Александровичем. Пока не вижу здесь никакой связи с его правозащитной деятельностью, - сказал Валерий Фадеев.

Сейчас Игорь Каляпин находится в больнице: у него множественные порезы на лице и подозрение на сотрясение мозга. Ему предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу, которая определит степень нанесенного вреда.

- По результатам экспертизы будет дана правовая квалификация произошедшему, - сообщили в МВД.

Игорь Каляпин много лет занимается правозащитной деятельностью. В 2000 году он создал в Нижнем Новгороде правозащитное объединение «Комитет против пыток»*, но недавно организация была признана иностранным агентом, и руководство приняло решение о ее ликвидации. Однако правозащитники продолжили работу в «Команде против пыток».

*признавалась иностранным агентом.