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Происшествия25 августа 2022 7:09

На члена СПЧ Каляпина совершено нападение в Нижегородской области

Сейчас нападавший уже задержан
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
На члена СПЧ Каляпина совершено нападение в Нижегородской области. ФОТО: СПЧ

На члена СПЧ Каляпина совершено нападение в Нижегородской области. ФОТО: СПЧ

В Нижегородской области совершено нападение на члена Совета по правам человека при президенте России и основателя Комитета против пыток (признано иностранным агентом – прим.ред.) Игоря Каляпина.

- В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный, - сообщили в Совете по правам человека. - Он пытался порезать ему лицо и задушить.

К счастью, правозащитник сумел вызвать полицию. В настоящее время нападавший уже задержан. Сейчас по данному факту проводятся следственные действия.

- Наш коллега сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, - рассказали в СПЧ. – Желаем Игорю Александровичу скорейшего выздоровления. Эту ситуацию мы будем держать на контроле.

В свою очередь, правоохранительные органы пока никак не комментируют это нападение.