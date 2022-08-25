Член СПЧ Игорь Каляпин госпитализирован после нападения в Нижегородской области

На правозащитника Игоря Каляпина напали в его собственном доме. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Член Совета по правам человека, основатель «Комитета против пыток»* Игорь Каляпин госпитализирован после нападения на него в Нижегородской области. Вечером 24 августа неизвестный напал на правозащитника прямо в его доме в деревне.

- Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия, - рассказали в Совете по правам человека.

Информацию об этом инциденте «КП – Нижний Новгород» подтвердила представитель «Команды против пыток» Наталья Курекина.

- Игорь Александрович позвонил руководителю «Команды против пыток» Сергею Бубенцу и рассказал о нападении. Пока мы не знаем деталей, сейчас мои коллеги выехали на встречу с ним. Сейчас его жизни ничего не угрожает. У него есть подозрение на сотрясение мозга и множественные порезы на лице, - рассказала правозащитница.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы. Связано ли нападение с правозащитной деятельностью Каляпина, пока не известно, однако глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что пока рано делать какие-либо выводы на этот счет.

- Я в курсе произошедшего и на связи с Игорем Александровичем. Работают правоохранительные органы. Пока не вижу здесь никакой связи с его правозащитной деятельностью, - прокомментировал случившееся Валерий Фадеев.

«Комитет против пыток»* был создан в 2000 году в Нижнем Новгороде как правозащитное объединение, которое занимается общественным расследованием дел о применении пыток и жестоком обращении должностными лицами госорганов, а также оказывает юридическую помощь жертвам пыток. Организация была признана иностранным агентом, и руководство приняло решение о ее ликвидации. Однако вскоре она продолжила работу под названием «Команда против пыток». Представительства организации есть в нескольких регионах России: в Оренбурге, Башкирии, Краснодаре, на Северном Кавказе, в Нижнем Новгороде и Москве.

* - признавался иноагентом