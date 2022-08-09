Следователи начали проверку в связи с гибелью 11-летней девочки на озере в Володарске

Следователи начали проверку в связи с гибелью 11-летней девочки на озере в Володарке. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи начали проверку в связи с гибелью 11-летней девочки на озере Малибу в Володарске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, накануне в Володарске был объявлен сбор волонтеров на поиски пропавшей девочки. Однако вскоре ее вещи полиция нашла на берегу озера Малибу. На место происшествия была вызвана водолазная группа. Около четырех часов утра тело девочки достали из озера. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

- По версии следствия, 8 августа компания детей пришла на озеро Малибу. При купании в водоеме 11-летняя девочка утонула, - рассказали в региональном СУ СКР. – Уже установлено, что дети находились там без сопровождения взрослых. Данное озеро не оборудовано для купания.

По данным следователей, признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Однако в дальнейшем будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.