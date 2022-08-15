Ущерб около миллиона рублей: очередного главу района в Нижегородской области подозревают в махинациях с землей

В отношении главы Богородского района возбуждено уголовное дело. Фото: тг-канал Дмитрия Кузнецова

51-летнего главу администрации Богородского района Александра Сочнева подозревают в совершении махинаций с земельными участками на территории района, возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Следователи полагают, что в декабре 2021 года Сочнев совместно с одной из компанией подписал постановление о прекращении права аренды и договора купли-продажи на несколько земельных участков для ведения сельского хозяйства.

- Указанные земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации не могут быть переданы в собственность за 10% от их кадастровой стоимости, в связи с неиспользованием их для сельскохозяйственного производства в период аренды. В результате преступных действий подозреваемого муниципальному образованию причинен ущерб на сумму свыше 900 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, чиновник достоверно знал, что его действия идут вразрез с действующим законодательством. Утром 15 августа оперативники задержали Сочнева на его рабочем месте. Фото, где главу района в наручниках выводят из здания администрации в Богородске, появились в соцсетях депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова.

- Самоочищение Нижегородских элит продолжается. Главное, чтобы оно было не просто ради самоочищения, а для пользы населения, - прокомментировал происходящее политик.

К слову, Сочнев не единственный чиновник в Богородске, которого подозревали в подобном. Бывшего главу Богородска Константина Пурихова обвиняли не только в махинациях с земельными участками, но и в получении взятки на сумму 30 миллионов рублей. Через три дня после задержания Пурихов скончался в больнице при СИЗО, так и не дождавшись приговора. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

В настоящее время продолжается расследование в отношении Александра Сочнева, ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.