Маршруты автобусов и троллейбусов изменятся в центре Нижнего Новгорода 30 июля Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Некоторые автобусы и троллейбусы изменят своё движение в центре Нижнего Новгорода завтра, 30 июля, в связи с перекрытием участка площади Минина и Пожарского с 06:00 до 23:59. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В ведомстве пояснили, что проезд будет запрещён на следующих участках:

- по площади Минина и Пожарского – от улицы Минина до Зеленского съезда;

- по улице Ульянова – от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского;

- по улице Минина – от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского;

- по Верхневолжской набережной – от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского;

- по Зеленскому съезду (труба Зеленского съезда);

- по улице Варварской – от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского;

- по улице Алексеевской – от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского;

- по улице Пожарского и по Георгиевскому съезду.

– На указанных участках также будет запрещена парковка. Припаркованные в зоне действия запрещающих знаков автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку, – добавили в департаменте.

Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Изменятся маршруты общественного транспорта:

- троллейбусы № 9, 13, 17 будут сокращены до площади Свободы;

- автобус Т-31 будет сокращён до остановки "Водная академия";

- автобусы А-1, А-68 будут следовать по улицам Варварской, Октябрьской и Ошарской до остановки "Чёрный пруд", а в обратном направлении – по улицам Ошарской, Пискунова и Варварской;

- автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении площади Свободы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, а в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской и по Похвалинскому съезду;

- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 будут организованы в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улицам Варварской и Пискунова, а в направлении Канавинского моста – по улицам Пискунова, Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской и по Похвалинскому съезду;

- автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать по улице Пискунова в оба направления;

- автобусы А-71, А-95 будут следовать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской до остановки "Чёрный пруд", а в обратном направлении – по улицам Ошарской, Пискунова, Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской и по Похвалинскому съезду.

Помимо этого, на перечисленных маршрутах будут организованы остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Напомним, до 15 августа в Нижнем Новгороде не будут ходить троллейбусы № 9 и 17.

Улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде до 31 июля. Движение трамваев не изменится. Также до 31 июля перекроют улицы Совнаркомовскую, Стрелку и Волжскую набережную. А 30 июля перекроют улицу Короленко.

Также мы рассказывали, что переулок Хмелёва перекроют в Нижнем Новгороде до 15 августа, а улицу Коновалова – до 31 июля.