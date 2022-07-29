Улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде до 31 июля. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Рождественской приостановят в Нижнем Новгороде до 31 июля. Речь идёт об участке от площади Маркина до улицы Широкой и на участке площади Маркина напротив дома №2. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 00:01 30 июля по 05:00 31 июля. Движение трамваев при этом не изменится.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте. – Кроме того, на данном участке запрещена стоянка и парковка транспортных средств. Припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку.