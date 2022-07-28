Переулок Хмелёва перекроют в Нижнем Новгороде до 15 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по переулку Хмелёва в Сормовском районе Нижнего Новгорода приостановят с 29 июля по 15 августа. Речь идёт об участке напротив дома №1. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 22:00 29 июля по 06:00 15 августа.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте. – Объехать закрытый участок улицы можно по улицам Культуры, Боевых Дружин и Вождей Революции в обоих направлениях.