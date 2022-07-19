Масочный режим вновь ввели на Горьковском автозаводе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не успели нижегородцы насладиться жизнью без масок и социальной дистанции, как на крупнейшем предприятии Нижнего Новгорода – Горьковском автозаводе - вновь ввели обязательный масочный режим. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе «Группы ГАЗ».

По информации компании, такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в стране и в мире, а также появлением новых штаммов вируса. Таким образом, на предприятии решили предупредить коронавирусную инфекцию, не дожидаясь массового подъема числа заболевших.

- Сейчас в компании – минимальное количество заболевших, поэтому данные меры являются профилактическими, они позволят снизить риск заболевания сотрудников, - пояснили в «Группе ГАЗ».

Кроме обязательного ношения масок сотрудники ГАЗа должны соблюдать социальную дистанцию, проходить термометрию и выполнять другие противоэпидемиологические меры.

- Сохранение здоровья работников – приоритет «Группы ГАЗ». В 2020 году с начала пандемии в нашей компании был оперативно введен комплекс мер – от организации работы с соблюдением дистанции на производствах до создания собственной ПЦР-лаборатории и пунктов вакцинации в цехах, и этот опыт перенимали многие предприятия в регионах. Своевременно введенные меры позволили поставить надежный заслон распространению вируса, - говорится в комментарии.

Напомним, масочный режим, который действовал почти два года, в Нижегородской области отменили 7 июня. Однако уже спустя две недели специалисты Роспотребнадзора заговорили о том, что это временная мера, и, вероятнее всего, маски вернутся в жизнь нижегородцев уже в конце сентября.