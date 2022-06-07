В Нижегородской области отменили масочный режим 7 июня 2022 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижегородцам больше не придется надевать маски в магазинах и автобусах – с 7 июня в Нижегородской области отменили масочный режим, действовавший в регионе более двух лет. Правда, официально используется формулировка не «отмена», а «приостановка требования по соблюдению обязательного масочного режима», из чего можно сделать вывод, что маски могут вновь вернуться в нашу жизнь.

Как рассказали в пресс-службе правительстве Нижегородской области, это стало возможным благодаря снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также завершением сезонного периода ОРВИ в регионе. Так, если в конце февраля ежедневно регистрировалось более пяти тысяч заболевших ковидом, то сегодня эта цифра составляет около 100 человек. За последний месяц заболеваемость снизилась более чем в два раза: с 9 тысячи заболевших в апреле до 4 тысяч случаев коронавируса в мае.

Однако специалисты Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют носить маски в общественных местах и транспорте людям с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пожилым гражданам старше 60 лет. Такие же рекомендации относятся к медицинским работникам и сотрудникам стационарных социальных учреждений.

Масочный режим в Нижегородской области был введен весной 2020 года – требование было прописано в указе губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности». Ношение средств индивидуальной защиты было обязательно в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, банках и других учреждениях и общественных местах. Вскоре к маскам добавились перчатки, ношение которых также сделали в Нижегородской области обязательным. Перчаточный режим был отменен в марте 2022 года. А еще, если помните, были такие QR-коды – их ввели с 25 октября 2021 года для посещения торговых центров, кафе и ряда других учреждений. Такая пропускная система действовала ровно четыре месяца, её отменили в конце февраля.

В марте заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области неуклонно пошла на спад, но вскоре появились тревожные сообщения о том, что неизбежна шестая волна ковида. Даже обозначались сроки: по данным минздрава, новый натиск заразы ожидался в апреле-мае, но к счастью, эти прогнозы не оправдались, и российские регионы к лету один за другим стали отменять требование обязательного ношения масок в общественных местах.