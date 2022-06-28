Проект продления Мещерско-Сормовской ветки метро разработают в 2022 году

Проект продления Мещерско-Сормовской линии метро планируется разработать уже в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи с гендиректором ГК «Моспроект-3».

- В ближайшее время планируется подписать контракт и на продление Мещерско-Сормовской ветки, - отметил глава региона. - В этом году планируется разработать проектную документацию на новую станцию.

Напомним, ранее мы писали, что для сооружения перегонов между строящимися станциями метро в Нижнем Новгороде приобретен шестиметровый тоннелепроходческий щит. В зоне будущей монтажно-щитовой камеры идет строительство временных сооружений, включая штаб строительства.