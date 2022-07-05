Volkswagen закрывает собственный офис в Нижнем Новгороде

Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля Фото: Андрей КАРА

Концерн Volkswagen объявил о закрытии своего представительства в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили во внешнем пресс-офисе Volkswagen Group Rus.

- Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года, - говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе особенно подчеркнули, что все права сотрудников будут соблюдены. Кроме того, речь идет не о производственном персонале ГАЗа и не о производственной площадке, а только о собственных сотрудниках Фольксваген Груп Рус.

- В начале июня была запущена программа добровольного расторжения трудовых договоров для сотрудников Фольксваген Груп Рус в Нижнем Новгороде. Большинство сотрудников приняли предложение добровольно покинуть компанию. В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек, - добавил собеседник.

Со своей стороны, пресс-служба «Группы ГАЗ» также прокомментировала происходящее, заявив что о полной ликвидации производства речь все-таки не идет.

- «Группа ГАЗ» опровергает слухи, появившиеся в ряде СМИ, о якобы планирующейся ликвидации производственной площадки, на которой в режиме контрактной сборки выпускались автомобили Volkswagen и Skoda. Эта производственная площадка принадлежит ГАЗу, и ГАЗ не планирует ее ликвидировать, а ставит себе целью обеспечить альтернативную загрузку этих мощностей. Сейчас на данном производстве сохраняется режим простоя, работники продолжают получать 2\3 заработной платы и все соцгарантии, - подчеркнули в пресс-службе.

Также там сообщили, что конвейеры по выпуску автомобилей марки ГАЗ продолжают работать в обычном режиме, по графику полной рабочей недели.

Напомним, месяц назад концерн Volkswagen своим нижегородским сотрудникам добровольно уволиться с выплатой им до шести окладов. Причем договора должны были быть расторгнуты в июне. В общей сложности, такое предложение было сделано 200 сотрудникам.

Позже один из профсоюзов заявил, что им удалось добиться нового более выгодного предложения от концерна — шесть средних заработных плат вместо шести окладов и другие привилегии. Например, сотрудникам разрешалось оставить себе все рабочие гаджеты и пользоваться медицинской страховкой до конца года. Кроме того, сотрудники, получающие субсидии за приобретённый автомобиль, освобождаются от удержания.