Шесть окладов за добровольное увольнение: Власти рассказали, что будет с работниками Фольксвагена в Нижнем Новгороде

Завод не может продолжать выпуск продукции и находится в простое. Фото: Андрей КАРА

Около 200 сотрудников нижегородского представительства Volkswagen получили предложения уволиться по соглашению сторон в связи с тем, что завод не может продолжать выпуск автомобилей и находится в простое. Об этом «КП - Нижний Новгород» рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

- На сегодняшний день завод не может продолжать выпуск продукции, поэтому около 200 работникам было направлено предложение о добровольном увольнении по соглашению сторон с выплатой шести средних окладов. Тот кто, не примет такое предложение, продолжит находиться в простое до дальнейшего решения компании, - сказал заместитель главы региона и добавил, что нижегородские власти продолжают активно взаимодействовать с представительством нижегородского Volkswagen по вопросам осуществления деятельности в регионе.

Напомним, сотрудникам, работавшим на сборке моделей Skoda и Volkswagen предложили уволиться до конца этого месяца. Со своей стороны Volkswagen предложил выплаты в размере 5-6 окладов с сохранением медицинской страховки и IT-оборудования.

По информации из профсоюза «Единство», в ходе переговоров с руководством о компенсациях для сотрудников, удалось сдвинуться от 6 окладов к более выгодному предложению.

- Мы провели калькуляцию по различным видам профессий, работающих в Нижнем Новгороде, соответственно, 6 средних заработков больше, чем 6 окладов, - рассказали в профсоюзе.

Таким образом, сотрудникам полагается от 7 до 8 окладов плюс 13-17 тысяч рублей, причем три средних заработка из них не будут облагаться налогом в размере 13%.

Также увольняющимся сотрудникам предложены следующие бонусы:

- выплата премий (LOV) и премий за стаж работы, которые полагались до конца 2022 года;

- гаджеты остаются у работников, но с остаточной стоимости придется заплатить налог;

- сотрудники, получающие субсидии за приобретённый автомобиль, освобождаются от удержания.

Для тех, у кого 6 средних заработков по какой-то причине окажутся ниже 6 окладов, действует прежнее предложение по 6 окладам.

- Хоть и данное предложение не полностью соответствует позиции профсоюзов, но оно явно выгоднее изначального, и работодатель впервые в истории Volkswagen group Russia пошёл на увеличение суммы «отступных», - добавили в профсоюзе.

Как заметил Андрей Саносян, работники нижегородского Volkswagen имеют высокую квалификацию, поэтому без работы точно не останутся.

- Знаю, что некоторые сотрудники уже получили предложения о работе. При необходимости управление по труду и занятости населения Нижегородской области при содействии регионального Минпрома окажет всю необходимую поддержку в трудоустройстве, - резюмировал он.