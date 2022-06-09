Volkswagen предложил своим нижегородским сотрудникам шесть зарплат за увольнение

Компания пока не делала официальных заявлений о расторжении соглашения о контрактной сборке. Фото: Андрей КАРА

Концерн Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно покинуть свои места с выплатой им до шести окладов. По информации издания «Ъ», такая мера коснется 200 сотрудников, происходящее связано с санкциями США в отношении российских компаний.

По данным одного из российских профсоюзов Volkswagen, сроки добровольного расторжения договоров ограничены июнем.

- В письме профсоюзов «Единство» и АСМ директору по персоналу «Фольксваген Груп Рус» доктору Герриту Шпенглеру говорится, что 2 июня было получено предложение расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон, - говорится в информационном сообщении.

Указанные шесть окладов можно получить при увольнении до 17 июня. Если же сотрудник решил уволиться в период до 29 июня, ему полагается только пять окладов. Помимо компенсации добровольно увольняющимся сотрудникам до конца года сохраняют медицинскую страховку и личное IT-оборудование.

Издание отмечает, что сборка моделей Skoda и Volkswagen на площадке, о которой идет речь, была остановлена еще 3 марта. Простой может продлиться до середины сентября, но гарантий, что после этого работа будет возобновлена, тоже нет.

- VW довел до своих дилеров информацию, что в 2022 году сборки в России, в том числе и на собственной площадке в Калуге, не будет. Но и уходить с рынка по крайней мере марка VW не хочет, - сообщает «Ъ» со ссылкой на собственный источник.

К слову, никаких официальных заявлений о расторжении соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде, немецкая компания пока не делала.

«КП-Нижний Новгород» запросила официальные комментарии нижегородских властей по этому поводу. Следите за новостями!