«Горький fest – 2022»: Кто из звезд будет «зажигать» на главном культурном событии лета

Михаил Пореченков и Оксана Михеева вновь готовятся встречать своих звёздных гостей на традиционной красной дорожке. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Всего пара дней осталась до самого яркого кино-события Нижнего – VI фестиваля нового российского кино «Горький fest – 2022», который пойдёт с 8 по 14 июля. На этот раз организаторы обещают много сюрпризов. И это оправдано – ведь нижегородский фестиваль станет первым крупным кино-событием России за все пандемийное и постпандемийное время. Поэтому на фестиваль ждут множество звёздных гостей – любимцы зрителей, российские киноактёры, не меньше зрителей мечтали вновь оказаться в гуще событий, представить свои премьерные фильмы и пройти по красной дорожке, одаривая поклонников ослепительными улыбками и автографами.

Среди гостей фестиваля ожидаются Константин Хабенский, Екатерина Волкова, Алексей Чадов, Ирина Безрукова, Ирина Горбачёва, Анна Снаткина, Марьяна Спивак, Антон Богданов, Михаил Горевой, Анна Банщикова, Ксения Лаврова-Глинка, Дарья Повереннова и Сергей Пускепалис.

Многие их них уже не раз бывали в Нижнем Новгороде и представляли премьерные фильмы, спектакли, образовательные и инклюзивные проекты. А для некоторых из них Нижний был съёмочной площадкой, и они с удовольствием делятся своими воспоминаниями о сьёмках, которые проходили в Нижнем в разные годы.

Любимица нижегородских зрителей Ирина Безрукова в каждый свой визит в Нижний рассказывает о сьёмках знаменитого фильма «Китайский сервиз», который более двадцати лет назад собрал в Нижнем Новгороде созвездие звёзд отечественного кинематографа. Кстати, часть сьёмок походила тогда на территории Нижегородской ярмарки, которая на этот раз станет не только одной из площадок фестиваля, но и знаковым для него местом. Там пройдёт выставка, посвящённая знаменитому фильму «История Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж», приуроченная к 85-летию Андрея Кончаловского и подготовленная совместно Музеем кино, Фондом Андрея Кончаловского и киностудией Мосфильм. Она расположится в гербовом зале Нижегородской ярмарки.

Кстати, на следующий день после закрытия фестиваля, начнётся масштабное празднование 200-летия Нижегородской ярмарки, и этому событию организаторы фестиваля обещают уделить особое внимание. Так что именно там можно будет встретить звёзд кинофестиваля, в числе которых также Маргарита Аброськина, Елена Бирюкова, Михаил Тройник, Анна Невская, Мария Кожевникова, Янина Студилина, Данила Якушев, Олег Гаас, Лена Захарова, Анна Уколова, Юрий Мороз, Катерина Шпица, Денис Аларкон, Владимир Хотиненко, Артём Быстров, Екатерина Вуличенко, Анна Чурина и Анна Котова-Дерябина.Некоторые из них - частые гости фестиваля и уже не раз дефилировали по красной дорожке на открытии «Горький fest».

Жюри фестиваля тоже звёздное. На этот раз в него вошли режиссёр Дмитрий Тюрин, драматург Андрей Золотарев, актриса РавшанаКуркова, музыкант и режиссёр Алексей Рыбин, киновед Лариса Юсипова и оператор Иван Бурлаков. Они и выберут своих фаворитов, отсмотрев конкурсную программу в которой пять игровых полнометражных картин: «Кэт» Бориса Акопова, который станет российской премьерой, премьерный фильм «Страна Саша» Юлии Трофимовой, фильм «По-мужски» Максима Кулагина, «Вы инопланетянин?» Анастасии Завадской и «Сказка для старых» Романа Михайлова и Федора Лаврова.

Среди неигровых фильмов: «Невидимое» Алексея Камынина, «Рваные одежды» Елены Копцевой, «Мара» Саши Кулак, «Постсоветская Симфония» Алексея Ефстегнеева и «Родина» Татьяны Соболевой. Также в программу фестиваля вошли пять игровых короткометражек: «Курьер» Елены Кулеш, «Просто герой» Федора Ермошина, иронический триллер «Дорогая, я дома» Дениса Зарубина, «Чужбина» Андрея Натоцинского и «Женщина, мужчина, мужчина и ещё одна женщина» Сергея Овечко.

Увидеть их можно будет не только в Нижнем Новгороде, но и на площадках в области. В этом году их тридцать. Среди них – стадион Нижний Новгород, культурный центр «Рекорд», летний кинотеатр на Нижневолжской набережной. Полную программу фестиваля, площадки и время показов можно уточнить на сайте gorkyfest.ru. Все показы будут бесплатными, на некоторые потребуется регистрация.

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