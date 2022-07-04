Регистрация на кинофестиваль «Горький fest» открылась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылась регистрация на кинофестиваль «Горький fest», который состоится в столице Приволжья с 8 по 14 июля. Показы фильмов будут проходить на четырех площадках, сообщают организаторы.

Посетить сеансы все желающие смогут бесплатно, для этого лишь необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте фестиваля. Для этого нужно указать адрес электронной почты, имя и фамилию, а также номер телефона.

Церемония открытия фестиваля состоится 8 июля в 18:00 в театре драмы им. Горького, прямая трансляция с красной дорожки будет вестись на канале ННТВ и в группе фестиваля во ВКонтакте. В остальные дни фестиваля будут проходить конкурсные кинопоказы. В качестве площадок выбраны театр драмы, культурный центр «Рекорд», летний кинотеатр на Нижневолжской набережной, футбольный стадион «Нижний Новгород».

Как сообщалось ранее, в рамках конкурсной программы зрителям покажут 14 киноработ, которые были отобраны из 390 поступивших заявок. Большинство из них — дебютные для молодых специалистов.