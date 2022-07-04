"Новая сеть – новые маршруты": Как изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев в Нижнем Новгороде к 2025 году Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде продолжается разработка новой маршрутной сети, внедрение которой запланировано на лето 2022 года. Стали известны изменения маршрутов всех видов наземного транспорта в городе: автобусов, трамваев и троллейбусов. Они опубликованы на официальной странице "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" ВКонтакте.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

– Планируется замена нынешних троллейбусов на троллейбусы с автономным ходом или электробусы и продление, за счёт этого, маршрутов, – пояснили разработчики новой маршрутной сети.

- №2 "Улица Минеева – Дворец бракосочетания" будет проходить через Южное шоссе, улицы Гайдара и Патриотов;

- №3 "Платформа "Чаадаево" – Мещерское озеро" планируют продлить до улиц Карла Маркса, Бетанкура и Мещерского бульвара;

- №4 "ЖК Торпедо – Улица Плотникова" будет продлён до ЖК Торпедо;

- №9 "Площадь Горького – ЖК Новая Кузнечиха" поедет до ЖК Новая Кузнечиха по улице Романтиков;

- №10 "Мещерское озеро – Авторынок "Московский" также продлят до улиц Карла Маркса, Бетанкура и Мещерского бульвара;

- №12 "Автовокзал "Щербинки" – Улица Патриотов" продлится до автовокзала "Щербинки";

- №13 "Площадь Минина и Пожарского – Автовокзал "Щербинки" доедет до автовокзала "Щербинки";

- № 14 "ЖК Торпедо – Улица Плотникова" будет продлён до ЖК Торпедо, улицы Мончегорской и посёлка Мостоотряд;

- №23 "ДК Красная Этна – Проспект Ленина – ДК Красная Этна" пройдёт по новому маршруту;

- №31 "Площадь Минина и Пожарского – Автовокзал "Щербинки" продлится до автовокзала "Щербинки".

АВТОБУСЫ

- Откроется новый маршрут А-21 "Ж/д станция "Окский берег" – Соцгород-2";

- маршрут А-11 "Улица Пермякова – Аэропорт" продлится до улицы Пермякова;

- маршрут А-51 "ЗКПД-4 – Кузнечиха-2" изменит схему движения – для обеспечения транспортом Пензенского переулка;

- маршрут А-77 "Улица Космическая – Нител" пойдёт по новому мосту через реку Оку, свяжет Автозаводский район с автовокзалом Щербинки и планируемым ТПУ "Мыза".

ТРАМВАИ

– Трамвайные маршруты тоже ждут большие изменения. В первую очередь за счёт строительства новых обособленных трамвайных веток, – сказано на странице сообщества.

- маршрут №5 "Улица Маслякова – Автовокзал Щербинки" будет продлён до автовокзала Щербинки и пройдёт по обособленным трамвайным путям;

- маршруты №6 и 7 "Московский вокзал – ЗКПД-4" пойдут до ЗКПД-4 по обособленным трамвайным путям;

- маршрут №21 "Улица Строкина – Чёрный пруд" – продление до улицы Строкина позволит подвозить пассажиров на станцию метро "Автозаводская".

В отношении каждого из трёх видов транспорта создатели новой маршрутной сети отмечают, что окончательная схема движения ещё может корректироваться.

Интерактивная карта для поиска маршрута. Фото: https://transport.52gov.ru/

Напомним, в Нижнем Новгороде запустили специальную интерактивную карту для поиска маршрута из точки А в точку В. Программа рассчитывает время в пути и находит ближайшие остановки.

Известно, что новая маршрутная сеть учтёт пожелания студентов, а также может меняться и после внедрения.

А также мы рассказывали, что трасса метро до станции "Сенная" пройдёт вдоль парка имени Кулибина. Ранее был опубликован окончательный маршрут продления Автозаводской линии нижегородского метрополитена.