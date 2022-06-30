Интерактивная карта для построения новых маршрутов заработала в Нижнем Новгороде

Фото: https://transport.52gov.ru/

Интерактивная карта новой транспортной схемы заработала в Нижнем Новгороде. С её помощью жители города могут найти альтернативу нынешним маршрутам и проложить свой путь из точки А в точку В. Судя по официальному сайту, посвящённому транспортной системе Нижегородской агломерации, горожане уже могут опробовать новый цифровой инструмент.

– На карте будет рассчитываться примерное время в пути и будет показываться ближайшая остановка, с которой можно уехать на нужном виде транспорта, – рассказывал ранее директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артём Бафанов. – Дополнительно планируем добавить информацию по тарифному плану, которым можно воспользоваться в данном случае и на данном маршруте.

Напомним, специалисты подчёркивали, что главная цель новой транспортной схемы – сократить время в пути для пассажиров.