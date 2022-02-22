Новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода учтёт пожелания студентов

Новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода учтёт предложения и пожелания студентов. В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что учащиеся вузов и ссузов города направили несколько десятков обращений в "Институт "Стройпроект".

Встреча представителей нижегородского Минтранса, компании разработчика, экспертов и студентов прошла в онлайн формате. В ней приняли участие порядка 250 человек – из НГТУ имени Р.Е.Алексеева, Волжского государственного университета водного транспорта, ННГУ имени Н.И.Лобачевского, НГПУ имени Козьмы Минина, ПИМУ, НГЛУ имени Н.А.Добролюбова и других учреждений образования.

В ходе встречи представители "Института "Стройпроект" подробно рассказали студентам об изменениях в маршрутной сети нижегородской агломерации. Основные из них заключаются в уменьшении дублирования, увеличении скорости передвижения за счёт магистральных маршрутов и внеуличного транспорта, в бесплатных пересадках и соблюдении интервала движения общественного транспорта. Как утверждает компания разработчик, новая транспортная сеть учитывает населённые пункты, расположенные рядом с Нижним Новгородом, и перспективное развитие самого областного центра.

– Другого способа, кроме перестроения существующей сети, предоставления приоритета на дорогах общественному транспорту, у нас сегодня просто нет, – заявил председатель комитета Думы Нижнего Новгорода по транспорту, член экспертной группы по обсуждению новой маршрутной сети Станислав Прокопович. – Безусловно, временные неудобства, связанные со строительством новых станций метро, будут. Но необходимо понимать, если бы не метро, уже в ближайшие годы площадь Свободы встала бы в постоянной пробке.