Нижегородец сделал предложение руки и сердца своей девушке с помощью телебашни

Сначала девушка выполнила романтический квест, а затем увидела предложение на телебашне. Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

В жизни каждого влюбленного мужчины возникает тот самый момент, когда пора заявить о серьезности своих намерений. Приходится ломать голову, чтобы придумать наиболее оригинальное решение, и этот важный день запомнился на всю жизнь. Нижегородец Вараздат точно знал, как сделать предложение руки и сердца, чтобы любимая без колебаний ответила: «Да!». В минувшие выходные в Нижнем Новгороде он успешно воплотил свою задумку в реальность.

- Мы вместе уже четыре года, начал свой рассказ молодой человек, - хорошо зная Марию, я был уверен, что в этот особый вечер точно не должно быть ничего обычного. Наоборот, требовалось что-то взрывное, эмоциональное, от чего бы захватывало дух.

Так появилась идея сделать для девушки квест, по завершении которого она увидела бы предложение выйти замуж не где-нибудь, а на нижегородской телебашне!

А теперь по порядку — сначала в дверь девушки постучал маленький милый «ангелочек» и пригласил прогуляться по важным для пары местам. Каждое из них напоминало девушке о том, как они вместе с Вараздатом гуляли, делились эмоциями, какими-то воспоминаниями, откровенничали и признавались друг другу в симпатии.

Далее по графику был романтический ужин в ресторане. Казалось бы, на этом можно и остановиться — бросить кольцо в бокал шампанского, или что там еще делают в романтических фильмах?! Возможно, девушка на что-то подобное и рассчитывала, но ее ухажер решил немного по-доброму над ней подшутить:

- Я достаю символичную красную коробочку, в которой… оказываются серьги, а не кольцо. Конечно, любимая расстроилась, но постаралась сдержать эмоции.

После этого самым сложным и важным было сдержаться и не выдать сюрприз, который он так усердно готовил.

После ресторана на Покровке я предлагаю проводить Марию до дома, - продолжил Вараздат, - живет она недалеко от телебашни, поэтому наша прогулка выгладит абсолютно естественной и не вызывает подозрений. Мы подходим ближе к башне, на площадку торгового центра, а там стоит украшенный и подсвеченный столик с шампанским. Через пару минут из темноты появляется скрипачка: «читает мои мысли» и начинает играть любимую мелодию Марии. И вот долгожданная и волнительная кульминация – световое предложение на телебашне и заветное «ДА!» в ответ».

Да, она согласилась. И в этот момент пару оглушили красочные фейерверки, которые заблаговременно подготовили друзья. Девушка призналась — такое предложение она точно никогда не забудет:

- Впечатления просто невероятные какие-то, я даже не могла такое представить в своих самых романтических фантазиях. Это превзошло все мои ожидания! Это событие запомнится на всю жизнь!

В Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре сообщили, что это предложение руки и сердца с использованием телебашни стало юбилейным десятым. Длина светящейся надписи «Выходи за меня замуж» составила почти 200 метров.

Напомним, аналогичным способом в 2020 году нижегородец Илья сделал предложение руки и сердца своей девушке Даше.

А в 2019 году башня светилась бабочками и сердечками для Ильи и Марии, которые также решили связать свои судьбы.