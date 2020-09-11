Нижегородец сделал предложение любимой с помощью телебашни. ФОТО: Нижегородский филиал ФГУП "РТРС"

Нижегородская телебашня соединяет сердца – по крайней мере, помогает делать предложения. Ночью 11 сентября сотни жителей города стали свидетелями необычного зрелища – на башне появилось множество сердечек и трогательная надпись: «Даша, выходи за меня замуж».

- Мне очень хотелось сделать предложение своей девушке каким-то необычным способом, - признается нижегородец Илья. – И решил, что она должна увидеть предложение на телебашне. Я сам буквально с замиранием сердца ожидал, когда включится подсветка и появится заветная надпись.

По словам Ильи, для его возлюбленной все это стало полной неожиданностью. Однако она не растерялась и сразу сказала заветное «Да».

- Я очень рад, что погода не подвела, и все прошло великолепно, - признается Илья. – Думаю, этот день ни один из нас не забудет.

Запомнят это на всю жизнь не только будущие молодожены, но и обычные прохожие. Романтическая подсветка пришлась многим из них по вкусу.

- На самом деле наша телебашня уже не первый раз соединяет сердца, - признается директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин. – На нашем счету уже три предложения, три «да» и три свадьбы. Конечно, я рад, что мы можем подарить влюбленным праздник, который они запомнят на всю жизнь.