На кону был 31 миллион: В деле павловской банкирши, готовившей побег с иностранным женихом, насчитали 123 эпизода мошенничества

Женщина брала кредиты на жителей города, используя их электронные подписи. Фото: СОЦСЕТИ

История об особо крупном мошенничестве в Нижегородской области близится к своему логическому завершению. В Павловском районном суде рассматривается дело в отношении управляющей местного отделения одного из российских банков. Обвиняемой насчитали 123 эпизода мошенничества.

По данным региональной прокуратуры, в период с января 2018 года по ноябрь 2020 года женщина брала кредиты на жителей города, используя их электронные подписи. Сумма ущерба от ее действий превысила 31 миллион рублей. В настоящее время известно о 75 пострадавших от кредитных махинаций, но их могло быть и больше.

Как выяснилось, в Павлове эту сотрудницу знали многие. Женщина втиралась в доверие, откровенно заискивала с клиентами, всем старалась угождать. Люди настолько доверяли ей, что позволяли пользоваться своими мобильными телефонами и совершать действия от их лица. Злоумышленница оформляла на них кредиты либо без их согласия, либо на сумму куда больше желаемой. Суммы были разные — от ста тысяч до миллиона. Когда доверчивые клиентки узнавали, сколько на самом деле должны банку, женщина уверяла, что все выплатит, просто надо подождать. Платила. Одни кредиты закрывались другими, образовалась целая кредитная пирамида. Сотрудница настолько погрязла в долгах, что всего было уже не упомнить. Пришлось завести тетрадку, куда записывались все операции. У дверей банка начали толпиться недовольные и раздосадованные клиенты, на которых висели громадные суммы, но к тому моменту сотрудницы будто и след простыл — она удалилась из всех соцсетей, перестала появляться по месту жительства, вышла замуж за иностранца, сменила фамилию. Люди начали опасаться, что она покинет страну и останется безнаказанной, а им придется выплачивать долги за свою драгоценную знакомую. Среди обманутых оказалась и лучшая подруга женщины.

Коллеги женщины полагают, что тяга к красивой жизни у нее проснулась после знакомства с будущим мужем. Правда, не совсем понятно, попала ли она под негативное влияние своего возлюбленного, или таким образом решила накопить на пышное приданое.

В любом случае, о произошедшем стало известно правоохранительным органам. Осенью того же 2020 года подозреваемую нашли, задержали и поместили под стражу. Ни в какую «заграницу» она сбежать не успела. Информация о пострадавших полнилась новыми именами и вот, наконец, в конце мая 2022 года дело было передано в суд. Очередное заседание назначено на 26 июля.