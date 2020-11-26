«Сбежит к мужу-иностранцу с нашими миллионами»: Управляющая нижегородским банком «кинула» клиентов на деньги и пропала

Недавно Ольга вышла замуж за иностранца. Фото: Кстати

Громкий скандал разразился в городе Павлово Нижегородской области. Там управляющая одного из банков оформила кредиты на десятки людей и пропала.

По словам потерпевших, 36-летняя управляющая отделениями банка Ольга Б. построила финансовую пирамиду из обманутых клиентов. Схема ее такова: люди оформляли кредиты на себя, а деньги получала она. Чтобы гасить ранее взятые кредиты, она оформляла новые. Суммы были разные: и 100 тысяч, и 500 тысяч и даже миллион.

«Она около двух лет проворачивала это. Одни кредиты брала, другими закрывала. Никто из нас долго не мог догадаться», - рассказала программе «Кстати» одна из потерпевших Марина Жидкова.

«Пришла, оставила заявку на кредит, получила ответ «одобрено», но деньги я не получила. А тут неделю назад узнала, что деньги она успешно сняла и пользуется ими», - возмущена другая клиентка Ольги.

Кто-то оформлял кредит в сто тысяч, а потом узнавал, что на них на самом деле «висит» сумма в три раза больше. Когда стали звонить Ольге и выяснять, она признала, что пользуется деньгами, но главным ее аргументом было то, что она платит по кредитам без просрочек.

Все пострадавшие – так или иначе знакомы с Ольгой, поэтому доверяли ей и никаких договоров не брали. Да и разве можно подумать плохо про такого приветливого и обходительного человека?

«Она была, как лиса, - вспоминает одна из обманутых клиенток. – Все «мояшечки», все «любимые мои».

Таких людей, «одолживших» банкирше хорошенькую сумму денег, оказалось около полусотни человек. По их мнению, общая сумма, которая оказалась в ее распоряжении, исчисляется десятками миллионов рублей.

Замуж за иностранца

Недавно судьба подкинула обманутым людям еще один «сюрприз»: Ольга вышла замуж за иностранца, сменила фамилию, и прошел слух, будто она оформляет документы на выезд за границу. Тут-то обманутые клиенты переполошились не на шутку: увезет ее новоиспеченный муж к себе на родину, и тогда уж точно концов не найдешь! Посовещались и пошли в полицию писать заявление. По словам пострадавших, сначала в отделе полиции их пытались отговорить от этого шага, но потом заявления все же приняли.

Фото со свадьбы Ольга разослала своим знакомым. Фото: Кстати

Клиенты сами «подписались» на это

Как только «запахло жареным», Ольга Б. перестала появляться на работе, сказав, что находится на больничном. Правда, по домашнему адресу ее найти не удалось. Из всех соцсетей она также удалилась.

Сами сотрудники банка, где работает женщина, пребывают в легком шоке от всей этой истории.

«К сожалению, такое стало возможным благодаря тому, что клиенты предоставляли данному сотруднику свой мобильный телефон со всеми кодами доступа и иной конфиденциальной информацией, которая предназначена только для клиента. Также от клиентов было согласие на использование электронной подписи. И именно с помощью нее все эти операции были совершены», - прокомментировал управляющий отделением банка Александр Шульга.

«Миллионершу» ищет полиция

Как нам рассказали в полиции, первые заявления от потерпевших начали поступать еще в конце октября, и за месяц их количество выросло до нескольких десятков.

«По состоянию на 25 ноября поступило 33 заявления от граждан о совершении в отношении них мошеннических действий. В настоящее время по каждому из них проводится процессуальная проверка, по окончанию которой будет принято обоснованное решение», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Какова общая сумма нанесенного ущерба, не уточняется. Однако сами пострадавшие называют цифру в 30 миллионов рублей. Если это действительно так, то все опасения потерпевших не напрасны: с такими деньгами дамочка может ни в чем себе не отказывать. Особенно если ей уже удалось покинуть страну.

Что касается местной полиции, которая якобы отговаривала пострадавших от заявления, то Главное управление МВД готово провести проверку, однако пока не располагает информацией.

«Полиция просит предоставить имеющуюся у граждан информацию для проведения внутренней проверки, которая подтвердит либо опровергнет данный факт», - подчеркнули в ведомстве.

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