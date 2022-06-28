«Готовы разорвать, душа в пятки уходит»: Бездомные собаки держат в страхе целый город в Нижегородской области

Несмотря на то, что потерпевших от укусов собак оказалось не мало, в полицию никто не обращался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стаи бездомных собак держат в ужасе жителей Балахны – горожане опасаются за себя, своих детей и домашних питомцев. Уже не один месяц в районе зоопарка «Маленькая страна» и центрального рынка обитают агрессивные псы, которые то и дело бросаются на людей. Недавно появились и пострадавшие, которых уже покусали эти собаки.

«Смотрят голодными глазами»

– Вот такими укусами закончилась моя встреча с ними. Сколько еще нужно жертв, чтоб администрация города занялась этим вопросом? А ведь это место прогулок с детьми и выход к набережной! – написала в соцсетях местная жительница Татьяна Зайцева, показывая огромные укусы на ноге.

Укусы. Фото: Татьяна Зайцева. Источник: Балахна Live.

В настоящее время женщина проходит лечение в травматологическом отделении ГБУЗ Балахнинская центральная районная больница и предостерегает остальных горожан о возможной опасности на личном примере.

Одна из пострадавших лежит в больнице. Фото: Татьяна Зайцева. Источник: Балахна Live.

Эту грозную стаю собак можно встретить и на набережной, и у зоопарка, и на улице Ульянова. Однако излюбленным местом для хвостатых стала территория рынка – именно её они оккупировали и считают своим домом. Ну, а как иначе, когда продавцы постоянно подкармливают вкусняшками, а охранники и уборщики уже стали настоящими хозяевами?

– Всегда боюсь там ходить, там бродят собаки, смотрят голодными глазами –душа в пятки уходит, – пожаловалась местная жительница Валерия Колесникова. – Там их работницы рынка кормят до отвала, поэтому они там и водятся, «голодный взгляд» – это метафора. Я хотела сказать то, что они порой готовы разорвать, когда мимо них проходишь. Они думают уже, что это их территория. Иду и думаю: «лишь бы дочь шла спокойно», одно резкое движение и готовы напасть!

«Покусали потому, что плохой человек»

Ещё на одного бедолагу напали на рынке около двух недель назад, как раз тогда, когда мужчина проходил мимо торгующих женщин. По словам пострадавшего, собаки радостно виляли хвостами рядом с продавщицами, но стоило ему появиться на горизонте, как их настроение изменилось.

– Итог: синяк, ссадины и порванные штаны. Я спросил у этих женщин, кто будет мне возмещать ущерб (так как они их кормят), на что одна из них мне сказала, мол, я сам виноват и вообще меня собака покусала потому, что я плохой человек, – поделился своей историей пользователь Кирилл Лой. – От такой наглости я, мягко сказать, конечно, опешил. В приёмном покое мне сказали, что, таких как я, каждый второй приходит и всё от этих собак.

След от передних зубов собаки. Фото: Кирилл Лой. Источник: Балахна Live.

К слову, регулярно по радио на Балахнинском рынке людей просят не кормить бродячих животных, но к этой рекомендации мало кто прислушивается.

Невзлюбили велосипедистов

Особенно неравнодушно стая собак относится к велосипедистам – на них с лаем они бросаются изо дня в день. Зная об этом, некоторые жители специально слезают с велосипедов и проходят мимо животных пешком, но даже это не всегда может уберечь от нападения.

– В мае ехала на велосипеде в том же районе, зная, что есть такие собаки, которые этого не любят, остановилась и мимо стаи собак пошла пешком. Так и то одна из них набросилась, слава Богу, обошлось всë небольшой гематомой и ссадинами, – написала жительница Балахны Мария Лебедева.

Несмотря на то, что потерпевших от укусов собак оказалось не мало, в полицию никто не обращался. Как рассказали «КП – Нижний Новгород» в ГУ МВД России по Нижегородской области, заявления по данным фактам к ним не поступали.

«Начните с себя!»

И всё же собаки мешают не всем местным жителям, некоторые, наоборот, уверяют, что собаки спокойные и никогда не проявляли агрессии или злости. Однако сходятся все на одном – собакам не место на улице, они должны жить либо дома, либо в питомниках, где о них позаботятся и накормят.

– Сколько хожу по рынку ни разу не набросились! И с собакой своей гуляла, не набрасывались. А то, что на велосипедах ездят и сами задираются на них, это замечала, – рассказала Ольга Петрякова. – Сами заведут, потом выкидывают. Начните сначала с себя!

В администрации Балахнинского округа тем временем сообщают, что по закону у них есть полномочия только в части отлова бездомных животных, их содержания (в том числе лечения, вакцинации, стерилизации) и возврата на прежние места их обитания. А значит, пока ситуация в Балахне останется прежней.

Кстати, отловом безнадзорных собак в Балахнинском районе занимается Зоозащита НН.

– Мы направили повторно заявку в данную организацию на отлов собак в районе зоопарка «Маленькая страна», в ближайшие дни будет осуществлен выезд, – рассказали «КП – Нижний Новгород» в ведомстве.

Жители могут самостоятельно оставляют заявки на сайте «Отлов НН», а также по телефону 8(831)272-52-00, либо номеру ЕДДС 8(831)446-66-01.

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