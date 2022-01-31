«Спят в песочнице и бросаются на прохожих»: Стая собак держит в страхе жителей целого микрорайона в Выксе

Стая бродячих собак держит в страхе жителей целого микрорайона в Выксе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стая бездомных собак терроризирует жителей целого микрорайона Выксы в Нижегородской области. Голодные животные спят на детской площадке, бегают по улицам и нападают на прохожих – уже есть несколько пострадавших.

«Страшно ходить»

Жуковка – небольшой спальный микрорайон на окраине Выксы, здесь расположено 17 многоквартирных домов, детский сад и школа. Собачья свора поселилась здесь несколько недель назад, и с тех пор жизнь выксунцев превратилась в самый настоящий кошмар.

- Бегает стая здоровенных собак – обычно 5-6 штук, но иногда их бывает девять. Лидеры стаи меняются, а суть – нет. Бегают возле ларька, потому что там постоянно лежит еда для кошек. Они поселились на детской площадке, спят прямо в песочнице. Реально страшно мимо них проходить: а вдруг они решат, что это их территория и её надо защищать? – задаются резонным вопросом местные жители.

Выксунцы переживают за детей – особенно после недавнего случая в Забайкалье, где бездомные собаки насмерть растерзали семилетнюю девочку.

- Дети в школу боятся ходить. Моя [дочь] ходит окольными путями до школы, и то, прежде чем там идти, смотрит, есть собаки или нет, и бегом бежит. Звонила в отлов собак – сказали, администрация не заключила с ними договор, - вздыхает местная жительница Екатерина Чалышева.

Бублик нападает первым

Если взрослый (и то не каждый) еще хоть как-то способен дать отпор собакам, то ребятишки оказываются полностью беззащитными перед зубастой сворой.

- Вчера моя мама видела, как эта свора окружила девочку семи лет, которая шла за хлебом в киоск около остановки. Прохожие стали отгонять собак, в итоге одного из мужчин Бублик укусил за ногу. Сегодня та же картина, около киоска, - рассказала Татьяна Левина.

Бублик (на переднем плане) - зачинщик конфликтов. Фото: Выкса.рф

Бублик – так прозвала местная детвора одну из собак – по-видимому, лидер стаи: именно он чаще всего агрессирует на людей и является зачинщиком конфликтов. Довольно крупная собака неизвестной породной принадлежности наводит ужас на жителей округи.

Пострадавшие есть в каждой семье

В соцсетях масса сообщений от местных жителей, которые подверглись нападению со стороны собачьей стаи или стали свидетелями подобного.

- Возле «Евроспара» на нашу сотрудницу напало несколько собак в шесть утра. Преследовали ее. Еле оторвалась от них. Хорошо, автобус рейсовый проезжал - успела заскочить в него. А так бы неизвестно, чем кончилось! – поделилась Оксана Корнилова.

- Вчера тоже была свидетелем, стая собак около 9 школы чуть мужчину за ногу не покусала, при этом шел он спокойно, никого не трогая, – написала Ирина Забозлаева.

- Меня тоже кусала за штаны, хорошо не прогрызла. Без лая, подбежала и цапнула бездомная собака! – возмущается Оксана Селезнева.

- Около соседнего со школой дома стая набросились на женщину, до этого молодого человека за руку хватанули, - говорит местная жительница по имени Светлана.

25 января одна из собак до крови покусала женщину – это произошло прямо во дворе одного из домов микрорайона Жуковского, пишет Выкса.рф. Местные жители утверждают, что в каждой семье здесь найдется человек, который становился жертвой нападения собачьей стаи.

Когда укусит – тогда и приходите

Мы обратились за разъяснением в администрацию г.о.г. Выкса с вопросом, как власти планируют решать эту проблему, на что нам ответили лишь, что жители города могут сообщить о бездомном животном по телефону отдела благоустройства и развития транспортной инфраструктуры по телефону 8(83177) 6-58-41.

- При наступлении случая нападения животного информация оперативно передается во все ответственные структуры, и осуществляется выезд для отлова собаки, - подчеркнули в местной администрации.

Также в мэрии сообщили, что за прошлый год в Выксе было отловлено 290 безнадзорных собак, из них 108 – по заявкам жителей. Отловом занимались специалисты ГБУ НО «Госветуправление» г.о.г. Кулебаки Нижегородской области. Кто занимается отловом в этом году, в администрации Выксы не сообщили.

Как действует программа отлова

Согласно Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», который вступил в действие в 2020 году, отловленных безнадзорных животных лечат, стерилизуют и, если через 21 день не нашелся старый или новый хозяин, животное отпускают в прежнее место обитание. Программа получила название «ОСВВ»: отлов, содержание в приютах, стерилизация, вакцинация и возвращение в прежнюю среду обитания. В Нижегородской области такая система действует с 2014 года.

Отловленных собак держат в приюте 20 дней, а если животное проявляет агрессию, его оставляют здесь на 90 суток. В случае, если за это время пса так и не удалось социализировать, он остается в приюте навсегда.

Стерилизуют и прививают от бешенства всех отловленных животных, не имеющих противопоказаний, а это около 93% от всех изъятых собак. Таких животных ставят на учет, вешают бирку на ухо и выпускают обратно.

- В прежнюю среду возвращается до 86% отловленных животных. Стерилизованные животные без владельцев, имеющие не снимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека, такие животные остаются на пожизненном содержании в приюте, - рассказали в правительстве Нижегородской области.

Проблема безнадзорных животных в последнее время стоит очень остро – этот вопрос актуален не только для Нижегородской области, но и для всех остальных регионов России. Эту проблему в различное время обсуждали на самых разных уровнях, однако работа в этом направлении не основывается на научных исследованиях. Чаще всего о проблеме регуляции численности бездомных животных в России вспоминают тогда, когда что-то случается. Баланс между гуманностью по отношению к животным и безопасностью человека до сих пор остается не найденным.

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