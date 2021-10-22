QR-коды введут при посещении кафе и торговых центров в Нижегородской области

Сразу после окончания нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области продолжат действовать новые коронавирусные ограничения. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Теперь предъявлять мультипассы будет необходимо и при посещении торговых и торгово-развлекательных центров, салонов красоты, кафе и гостиниц, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее аналогичные меры были введены при посещении любых массовых мероприятий, кинотеатров, театров, выставок, зоопарков и большинства остальных организаций.

- Призываю всех, кто до сих пор не вакцинировался, — сделайте прививку в ближайшее время, не испытывайте судьбу, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Нерабочие дни дают возможность сделать это в спокойном режиме, а в регионе достаточный запас вакцины.