Видео с места взрыва газа в Богородске 7 июня опубликовали спасатели

Видео с места взрыва газа в Богородске опубликовали спасатели. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Одним из главных событий в Нижегородской области остается взрыв газа в пятиэтажном доме в Богородске. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Показываем видео с места взрыва газа в Богородске 7 июня.

- Сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного дома поступило в 8:30 7 июня, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

На кадрах, опубликованных спасателями, видно, что пятиэтажный дом серьезно пострадал. Стена дома на уровне третьего этажа полностью обуглена. Также внутри здания полностью выгорела одна из квартир – имущество, стены.

Сейчас на месте происшествия развернут штаб. Туда же выехал глава Богородского района Александр Сочнев. Ему вместе со специалистами предстоит оценить последствия пожара. Только после этого будет приниматься решение о допуске в квартиры жильцов дома. Также сейчас оценивается объем необходимых восстановительных работ.