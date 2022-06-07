Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Богородске: Два человека пострадали

Серьезный пожар произошел в пятиэтажном доме в Богородске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утро 7 июня началось с ЧП в Богородске Нижегородской области – там на улице Чернышевского произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Сразу после взрыва в доме начался пожар.

- Сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного дома поступило в 8:30 7 июня, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данным ведомства, пожар удалось потушить в 9:18 утра. Из здания были эвакуированы 40 человек, в том числе семь детей. К счастью, никто не погиб. Однако два человека пострадали.

- В результате ЧП пострадали двое жильцов дома – женщина и ребенок, у них отравление продуктами горения, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Ребенок госпитализирован в районную ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Состояние женщины врачи сейчас оценивают.

В результате ЧП пострадали два человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сейчас на место происшествия выехал глава Богородского района Александр Сочнев. Ему вместе со специалистами предстоит оценить последствия пожара. Только после этого станет известно, когда жильцы смогут зайти в свои квартиры, и какие восстановительные работы будут проводиться.

В настоящее время по данному факту уже началась прокурорская проверка. На место происшествия выехал прокурор района.

- По предварительным данным, в одной из квартир 5-этажного жилого дома через некоторое время после проведения ремонтных работ и установки газового оборудования произошел хлопок. Погибших в результате происшествия нет, - рассказали в ведомстве.