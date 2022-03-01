Трещины появились на Чкаловской лестнице, отремонтированной к 800-летию Нижнего Новгорода

Трещины появились на благоустроенной Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде Фото: телеграмм-канал Нижний №1

Трещины появились на Чкаловской лестнице, ее отремонтировали полгода назад к 800-летию Нижнего Новгорода. Соответствующие фотографии стали появляться в социальных сетях.

Реконструкция Чкаловской лестницы началась еще в 2020 году, после обрушения верхней смотровой площадки – сначала провели экспертизу и необходимые инженерные изыскания, и только потом приступили к первому этапу реконструкции.

Рабочие укрепили склон, а на верхней площадке забили 27 свай глубиной 20 метров. Кроме того, они демонтировали аварийные элементы лестницы. В 2021 году уже заменили разрушившиеся ступени, обновили кирпичную кладку стен, заменили железобетонные конструкции, установили систему водоотведения. Кроме того, у лестницы появилась архитектурно-художественная подсветка.

Трещины появились на благоустроенной Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде Фото: телеграмм-канал Нижний №1

Ситуацию с появлением трещин на отремонтированной недавно лестнице прокомментировали в управлении делами правительства Нижегородской области.

- По результатам первичного визуального осмотра и оценки состояния Чкаловской лестницы после осенне-зимнего периода управление делами правительства Нижегородской области совместно с генеральным подрядчиком, выполнившим реконструкцию лестницы, и ГБУ НО «Нижегородский кремль», зафиксировало локальные повреждения – трещины и сколы – штукатурки фасадов и парапетов, раскрытие деформационных швов, - сообщили в ведомстве.

Среди возможных причин появления таких трещин они отметили - воздействие сезонных осадков и перепадов температур в осенне-зимний период, повреждения в процессе эксплуатации, а также небрежное отношение жителей и гостей города. Стоит отметить, что повреждений, которые могут повлиять на безопасность посетителей лестницы, не зафиксировали.

Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в управлении делами правительства Нижегородской области, все работы по устранению дефектов по гарантии проведет генеральный подрядчик.

Напомним, что Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде торжественно открыли после реконструкции 1 августа 2021 года.

На церемонии открытия Чкаловской лестницы, на ступенях которой была установлена сцена, выступил Симфонический оркестр Мариинского театра и ведущие классические музыканты России. Здесь звучала музыка Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Бородина, Прокофьева. Выступления сопровождались красочным аудиовизуальным шоу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начала разрушаться Театральная лестница через полгода после капитального ремонта. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-секретарь нижегородского драмтеатра Катерина Золина на своей странице в Facebook.

На фотографиях видно, что у большинства ступеней края начали сильно разрушаться, а повсюду лежат "обломки" и мелкая крошка. В комментариях нижегородцы высказали различные предположения.